Березюк рассказал, о чем говорили на встрече с Зеленским (видео)

Так, по словам народного депутата, речь шла об избирательном законодательстве и неприкосновенности.

На встрече новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с представителями парламентских фракций, состоявшейся сегодня в Верховной Раде, обсуждались вопросы инаугурации, внешней и внутренней политики, а также сотрудничества с парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после встречи лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Депутат напомнил, что на встрече Зеленский предложил дату инаугурации 19 мая.

Читайте такжеЗеленский считает, что говорит о роспуске Верховной Рады еще рано

"Я лично не вижу в этом никаких проблем. Чем быстрее президент заработает, тем быстрее возьмет ответственность за то, что он обещал", - сказал Березюк и добавил, что парламент "формально определится с этим предложением на следующей пленарной неделе".

"Так же формально определится, примет решение фракция", - заметил Березюк.

Он отметил, что на встрече обсуждались вопросы видения новоизбранного президента в сферах внешней и внутренней политики, взаимоотношений с парламентом, в частности, и вопрос "о возможности роспуска парламента", а также о принятии нового избирательного законодательства и отмене неприкосновенности.

"То, что новоизбранный президент лично пришел в парламент и встречался с руководителями фракций, обсуждая вопросы, - это новое в истории украинского парламентаризма и руководства Украинского государства", - считает Березюк.

Он выразил надежду, что на следующей пленарной неделе будет решен вопрос о дате инаугурации.

Березюк сообщил, что на встрече не было действующего президента Украины Петра Порошенко, а фракции парламента были представлены частично председателями фракций, а частично - их представителями.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде состоялась встреча новоизбранного президента Украины с председателем парламента и руководителями фракций.

Зеленский отметил, что состоялась встреча, «первое знакомство». В целом он считает, что встреча прошла хорошо.