Зеленский на сегодняшней встрече с депутатами будет предлагать дату инаугурации на 19 мая

Относительно того, чего новоизбранный президент Украины ожидает от этой встречи, он отметил, что это будет знакомство с депутатами.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней встрече с депутатами будет предлагать дату своей инаугурации на воскресенье, 19 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам перед началом встречи в парламенте с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и лидерами фракций.

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На вопрос, на какой дате инаугурации он будет настаивать, Зеленский сказал: «Мы будем предлагать 19-е число».

Относительно того, чего он ожидает от сегодняшней встречи, Зеленский отметил, что это будет знакомство с депутатами. В то же время он выразил мнение, что в выходной день приедут не все лидеры фракций.

Также на вопрос, что еще будет обсуждаться на встрече, кроме даты инаугурации, новоизбранный президент отметил, что этот вопрос является самым главным и с него встреча и должна начаться.

«Начнем с этого, а потом мы продолжим разговор. Возможно, будут разные встречи, отдельные встречи. Но мы хотим одну откровенную встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то», - добавил новоизбранный президент.