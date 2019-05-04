Парубий и Зеленский встретятся с лидерами фракций - нардеп

Вероятно, на встрече будет обсуждаться дата инаугурации новоизбранного президента Украины.

Сегодня в Верховной Раде должна состояться встреча председателя парламента с руководителями фракций и новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк.

«Вчера сообщил мне председатель Верховной Рады о том, что сегодня в 15.00 будет встреча с руководителями фракций и председателем Верховной Рады, и новоизбранным президентом Украины», - сказал Березюк.

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На вопрос о том, что будет обсуждаться на этой встрече, он высказал предположение, что, в том числе будет обсуждаться дата инаугурации президента.

По словам депутата, решение об инаугурации может приниматься или постановлением парламента, или «сам председатель Верховной Рады подпишет».

«Сегодня, возможно, об этом будем говорить», - добавил Березюк.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что дата инаугурации новоизбранного президента будет согласовываться после завершения подсчета и публикации результатов выборов в рамках закона.

«Я напомню: 10 дней дается ЦИК для объявления результатов выборов, которые затем должны быть напечатаны как решение в «Голосе Украины». После этого предоставляется 30 дней на процедуру проведения инаугурации», - сказал председатель парламента.

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 13541528 избирателей, что составляет 73,22%, за кандидата Петра Порошенко - 4522450 избирателей, что составляет 24,45%.

Сегодня, 3 мая, официальные результаты выборов президента были обнародованы на сайте парламентского издания «Голос Украины».

Народным депутатом Сергеем Мищенко 3 мая зарегистрирован в Верховной Раде проект постановления (№10270) о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 19 мая.

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что парламент примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины на пленарной неделе 13-17 мая.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. Инаугурация должна состояться в ближайшие 30 дней.

По оценкам экспертов в случае наличия оснований для роспуска парламента, он может быть распущен президентом Украины не позднее 28 мая, поскольку в соответствии с Конституцией Украины ВР нельзя распускать за полгода до парламентских выборов. Если принесение присяги состоится после 28 мая, то у Владимира Зеленского не будет никаких шансов его распустить.