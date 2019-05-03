США отказали в визе главе Конституционного суда - ЦПК

По данным источников, Станислав Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку отказали в визе в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции на странице в Facebook.

"У главы Конституционного суда Украины произошла неприятность. Пану Станиславу Шевчуку отказали в визе в США", - говорится в сообщении.

Источники ЦПК сообщили, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд по представлению 59 народных депутатов признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), которая утратила силу со дня принятия решения.

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В обосновании своего решения судьи КС отметили, что эта статья Уголовного кодекса противоречит Конституции, где указано, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу (ст. 62), и закреплено право лица не давать показаний или объяснений в отношении себя и своих близких (ст. 63), а также ст. 17 Уголовного процессуального кодекса, где указано, что никто не обязан доказывать свою невиновность и должен быть оправдан, если сторона обвинения не докажет виновность лица.

28 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона (№10110) об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Всего в парламент уже подано 12 законопроектов, которыми предлагаются изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы о применении уголовной ответственности за незаконное обогащение.