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Команда Зеленского в Брюсселе встретилась с послами ЕС (фото)

09:16, 03 мая 2019
Политика
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Советники Зеленского в Брюсселе встретились с послами ЕС / Фото: Twitter

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского находятся в Брюсселе, где проводят встречи с представителями Еврокомиссии и послами ЕС.

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Об этом заявила заместитель председателя генерального директората  Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку по поводу визита в Брюссель, в том числе для встречи с послами ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности", - написала Матернова.

Данилюк в команде Зеленского отвечает за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику, Рябошапка - за правоохранительную и антикоррупционную политику.

Как сообщал УНИАН, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил всю свою команду, с которой будет работать в дальнейшем.

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Теги: #Брюссель#Владимир Зеленский