"Матч закончился, счет на табло": Коломойский о проигрыше Порошенко на выборах

По словам бизнесмена, с победой Зеленского его поздравили "тысячи" людей по телефону.

Предвыборные страсти нужно успокоить и перевести в конструктивное русло.

Такое мнение в интервью BIHUS info высказал бизнесмен Игорь Коломойский.

"Кампания уже закончилась? Страсти надо – раз, и успокоились. Все, матч закончился, счет на табло. Не надо нагнетать и продуцировать взаимную ненависть", - считает он.

Коломойский уточнил, что это не означает примирения с Петром Порошенко.

"Мы с ним не помиримся, но я считаю, что то, что касается предвыборного, – это одно. Другое – если он что-то нарушил, то есть закон и те, кто следит за выполнением закона. Я же не прокурор, не милиционер и не адвокат", - пояснил он.

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Вместе с тем бизнесмен опроверг тезис о том, что будет обращаться к новому президенту Владимиру Зеленскому с просьбами.

"Я к нему обращаться не буду. Мне от него ничего не надо. Коломойский – самодостаточный человек. Ему ничего ни от кого не нужно, и он ни к кому, ни с какими просьбами не обращался", - подчеркнул предприниматель.

Также Коломойский в интервью причислил министра внутренних дел Арсена Авакова к "фан-клубу Зеленского".

"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского. У нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болели за Зеленского. Мы и за Юлю болели вместе. Мы болели против Пети", - пояснил он.

По словам бизнесмена, с победой Зеленского его поздравили «тысячи людей», а в самом праздновании итогов выборов участвовали родственники и его ближайшие друзья.

"Те, кто обычно, кто здесь находится. Семья, родственники. Мидич был, Киперман был, Боголюбов был. Со своими родственниками. Мы праздновали Пейсах, но сначала мы смотрели дебаты", - рассказал он и добавил в ответ на вопрос, что Ставицкого при этом не было.

"Да ну, там позвонило огромное количество людей! Ну просто – тысяча звонков", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный глава государства вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.