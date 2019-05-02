В Украину прибыли более 130 американских десантников - Минобороны

В течение последующих 9 месяцев подготовку украинских военных по стандартам НАТО будут осуществлять бойцы десантно-штурмовой дивизии армии США, прибывшие на замену американским гвардейцам.

В Украину прибыли более 130 военнослужащих десантно-штурмовой дивизии армии США в рамках ротации миссии по подготовке украинских военных «Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина».

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, сегодня в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии JMTG-U.

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В частности, на замену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились на Львовщине с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы «Страйк» 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США.

Срок ротации на территории Украины для американских военных будет составлять 9 месяцев.

В Минобороны отметили, что американские гвардейцы из штата Теннесси хорошо справились с задачами по подготовке украинских подразделений в рамках «Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина» (JMTG-U) и получили награды Минобороны Украины.

Представители армии США будут продолжать помогать в тренировке подразделений Вооруженных сил Украины по стандартам подготовки армий государств НАТО.

Также в Минобороны напомнили, что деятельность миссии начата в 2015 году. Целью является содействие внутреннему оборонному потенциалу Украины и тренировке ротационных подразделений в Украине. Кроме того, американские военнослужащие будут продолжать обучение украинских военных инструкторов, которые в ближайшем будущем должны полностью овладеть функциями обучения личного состава на уровне батальона.

Ранее УНИАН сообщал, что 150 бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США прибудут в Яворов для обмена опытом.