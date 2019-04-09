В Украину прибудут 150 бойцов элитной воздушно-десантной дивизии армии США - Чалый

Посол Украины в США отметил, что обсуждал важность военного стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба Армии США Марком Милли.

150 бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США прибудут в Яворив для обмена опытом.

Об этом сообщает посол Украины в США Валерий Чалый на странице в Facebook.

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"Клокочущие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворивском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - говорится в сообщении.

Чалый также добавил, что недавно обсуждал важность военного стратегического партнерства Киева и Вашингтона с начальником штаба Армии США, которого президент США Дональд Трамп, предложил на пост главы Объединенного комитета начальников штабов - генералом Марком Милли.

Ранее УНИАН сообщал, что США в 2020 финансовом году планируют выделить 250 млн долларов Украине на поддержку армии и спецслужб.