МИД Украины резко отреагировал на выдачу российских паспортов жителям "ЛНР" и "ДНР"

Также Министерство иностранных дел Украины вновь призвало международных партнеров усилить консолидированный политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права.

Украина призывает международных партнеров не признавать и не принимать паспорта, выданные РФ жителям временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел в связи с продолжением нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В документе подчеркивается, что МИД Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях.

«В очередной раз подчеркиваем, что упомянутые международно-противоправные деяния Кремля грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Своими действиями Россия наглядно демонстрирует своё абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права. Сознательно выбрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является», - сказано в заявлении.

МИД также в очередной раз подчеркивает, что противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение гражданами Украины российского гражданства, является юридически ничтожными и не признаются Украиной.

Читайте такжеПутин заговорил на украинском, комментируя паспорта РФ для граждан нашей страны (видео)

«Они никоим образом не влияют на принадлежность жителей временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях к гражданству Украины, определенного Конституцией и законодательством Украины», - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

МИД категорически требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния в отношении государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральные законы РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента России от 24 апреля 2019 года №183 и от 18 февраля 2017 года №74 и все решения, принятые в их исполнение.

Также в заявлении подчеркивается, что Украина призывает международных партнеров не признавать и не принимать документы, выданные РФ гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях, с нарушением Конституции и законодательства Украины, а также любые действия, осуществлённые с такими документами.

«Повторяем также свой настоятельный призыв усилить консолидированное политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора», - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле объяснили, что такое решение президент РФ принял «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.

Сегодня, 30 апреля, в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой области.