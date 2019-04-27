Хотят сделать украинцев "новой нефтью": Зеленский раскрыл "паспортный план" Путина
Владимир Зеленский прокомментировал идею президента РФ выдавать гражданам Украины российские паспорта.
"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований.
Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане", - говорится в заявлении Зеленского, которое опубликовала его команда в Telegram-канале.
Отличие Украины, в частности, заключается в том, что украинцы, имеют в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет, напомнил Зеленский.
"Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ", - заявил он.
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При этом Зеленский отметил, что гражданство Украины - это свобода, достоинство и честь: "Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу".
Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле пояснили, что такое решение принято президентом РФ «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».
Сегодня, 27 апреля, Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.