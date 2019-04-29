Он - не такой дурак: политолог оценил возможность импичмента Зеленского

Есть как минимум три причины, которые могут стать основанием для досрочного прекращения полномочий нового президента.

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко оценил вероятность импичмента Владимира Зеленского, при условии, что он поступит так, как и обещал и внесет в Верховную Раду закон об импичменте.

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"Это вполне возможно. Если Зеленский начнет воровать, окружит себя друзьями-регионалами и ворами, то вполне возможно, что импичмент догонит его", - отметил Небоженко во время чата на Главреде.

По мнению политолога, Зеленский подаст в Раду не только этот закон.

"Зеленский – не такой дурак: он требует, чтобы одновременно с законом про импичмент президента было проголосовано и за снятие неприкосновенности с судей, которые в Украине вытворяют все, что захотят. У нас сложилась судейская диктатура, когда судьи делают все, что хотят, используя закон так, как им заблагорассудится", - объяснил он.

Так что основанием для импичмента Зеленского, согласно закону, могут стать воровство, коррупция и попытка заигрывать с Москвой, резюмировал эксперт.