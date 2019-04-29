Политолог назвал наиболее удачную кандидатуру на пост будущего премьера

Политолог не считает действующего президента Петра Порошенко достойным кандидатом на пост главы правительства.

Известный украинский политолог Виктор Небоженко озвучил мнение о наиболее удачной кандидатуре премьер-министра после инаугурации Владимира Зеленского.

Во время чата в Главреде он подчеркнул, что не считает действующего президента Петра Порошенко достойным кандидатом на пост главы правительства.

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"Я не думаю, что Порошенко сможет возглавить оппозицию или стать премьером.

Единственное, что Порошенко может – он может регулярно начать ходить, как на работу, к следователям на допросы по разным темам. Либо Порошенко поедет послом Украины в Россию – так он приблизится к своим старым друзьям: Путину и Медведчуку", - подчеркнул аналитик.

По словам Небоженко, не самой удачной кандидатурой на пост премьера в данной ситуации является и Владимир Гройсман, поскольку он политически связан с Порошенко. Эксперт полагает, что невозможно обвинять бывшего главу государства в коррупции и продолжать сотрудничество с его соратниками.

Политолог назвал наиболее удачной кандидатурой на пост премьер-министра лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

"Потому что, с одной стороны, у нее есть план переустройства страны "Новый курс Украины", с другой – она неплохо знает все группы в парламенте и сможет с ними договариваться, а с третьей – она уже не единожды была премьером, вот пусть за полгода покажет результат. Очень важно держать Украину хотя бы в коридоре сегодняшней хрупкой стабильности. Никакие "темные лошадки" невозможны. В нашей ситуации человек, претендующий на пост премьера, должен хорошо знать работу Верховной Рады и каждого в парламенте. Где вы найдете такую "темную лошадку"…" – подытожил он.