цей матеріал доступний українською

На российском канале анонсировали шоу с Зеленским в роли ведущего

17:29, 28 апреля 2019
Политика
957 0
Владимир Зеленский / REUTERS

Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба канала.

Читайте также"Жарил шашлык и шутил": в турецких СМИ появились фото Зеленского с отдыха

Шоу будет выходить с 3 мая в ночном эфире канала. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», - говорится в анонсе программы. 

По данным газеты «Коммерсант», это телешоу было записано еще в 2011 году. Его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским программу вела Татьяна Лазарева.

Как сообщал УНИАН, победитель президентских выборов Владимир Зеленский раскритиковал инициативу президента РФ Владимира Путина выдавать гражданам Украины российские паспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Победа Зеленского во втором туре выборов президента
Теги: #шоу#Владимир Зеленский