На российском канале анонсировали шоу с Зеленским в роли ведущего

Телешоу было записано еще в 2011 году.

Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба канала.

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Шоу будет выходить с 3 мая в ночном эфире канала. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», - говорится в анонсе программы.

По данным газеты «Коммерсант», это телешоу было записано еще в 2011 году. Его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским программу вела Татьяна Лазарева.

Как сообщал УНИАН, победитель президентских выборов Владимир Зеленский раскритиковал инициативу президента РФ Владимира Путина выдавать гражданам Украины российские паспорта.