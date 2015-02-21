В Европарламенте состоятся консультации относительно миротворцев на Донбассе

Об этом в Харькове во время пресс-конференции сказала депутат Европарламента от Германии, сопредседатель фракции «Партии зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о позиции Европарламента относительно возможности проведения миротворческой миссии на Донбассе.

«Европейский парламент это тот институт, который больше всего старается поддержать в этой ситуации Украину. В понедельник и вторник у нас будут такие переговоры, консультации относительно происходящего в Украине на прошлой неделе, и важнейшая дискуссия относительно совместного заявления, общей позиции относительно миротворческой миссии ООН в Украине. Она (общая позиция – УНИАН) будет готовиться в понедельник», - сказала Хармс.

Она подчеркнула, что Европарламент абсолютным большинством поддержал договоренности, достигнутые в Минске.

Хармс также отметила, что российская сторона должна дать сигнал, что поддерживает режим прекращения огня. По мнению евродепутата, постоянные перемещения военной техники противоречат тому, о чем было договорено в Минске.

Она также выразила убеждение, что полномочия миссии ОБСЕ, которая сейчас находится в Донецкой и Луганской областях, недостаточны для установления устойчивого режима прекращения огня.

Читайте такжеГенсек ООН советует Киеву обращаться в Совбез с просьбой о миротворцахХармс подчеркнула, что если депутаты не поддержат идею проведения миротворческой миссии ООН в Украине, то они должны предложить альтернативу. «Если идея Порошенко относительно миротворцев ООН не будет поддержана, тогда мои коллеги должны сказать, какой вообще может быть альтернатива», - сказала она.

Депутат отметила, что странам Евросоюза сейчас довольно трудно формулировать общее мнение и реакцию на действия России в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН. Он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

19 февраля заместитель генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Мачей Поповски заявил, что верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фередика Могерини в случае получения от Киева запроса относительно полицейской миссии ЕС должен его проанализировать, а затем вынести на обсуждение государств-членов.