В ВР предложили ликвидировать "Укроборонпром"

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, где предусмотрена возможность ликвидации ГК "Укроборонпром".

Документ №10248 от 24 апреля 2019 подан группой народных депутатов. Проект закона опубликован на официальном сайте парламента.

Среди инициаторов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики" - Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновил, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза.

Читайте такжеРуководство "Укроборонпрома" заставят пройти проверку на полиграфе

Как отмечают авторы документа, в настоящее время "наблюдается неэффективное управление госпредприятиями, которые входят в состав "Укроборонпрома" ... что влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий, и в злоупотреблениях со стороны должностных лиц госпредприятий, а именно в заключении договоров и перечислении бюджетных средств субъектам хозяйствования, которые имеют признаки фиктивности и т.п.".

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об особенностях управления объектами госсобственности в оборонно-промышленном комплексе" в части ликвидации ГК "Ук" и подчинения предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти".

Изменения, в частности, предлагается внести в части определения особенностей приватизации объектов госсобственности, осуществления государственно-частного партнерства в указанной сфере, а также восстановления платежеспособности должника - субъекта госсобственности оборонно-промышленного комплекса или признании их банкротом.

Напомним, 11 апреля на заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны его председатель Сергей Пашинский заявил, что в парламенте планируют зарегистрировать законопроект о реформировании оборонно-промышленного комплекса, который предусматривает, в частности, и ликвидацию госконцерна "Укроборонпром".

По словам Пашинского, будущий законопроект будет предусматривать ликвидацию "Укроборонпрома", создание центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься вопросами оборонной промышленности, изменения в системе закупок и рассекречивание 80% гособоронного заказа, возможность государственных оборонных предприятий создавать совместные предприятия со стратегическими партнерами и изменения в закон Украины о гостайне.

"Укроборонпром" был образован на базе предприятий, которые ранее были в управлении Минобороны. На многих предприятиях до сих пор хранятся значительные запасы материальных ценностей, принадлежащих Минобороны.

Последние инвентаризации, проведенные Минобороны на складах предприятий концерна, выявили значительные недостачи. Ликвидация госконцерна может стать способом скрыть масштабы хищений.