В Совбезе ООН призвали РФ отправить "риторические цветы" и прекратить огонь на Донбассе в честь победы Зеленского

Постпред Герамании при ООН предложил России также прекратить огонь на Донбассе и освободить военнопленных украинских моряков.

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявляет, что пока цветы посылать победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому рано, поскольку с его стороны звучат противоречивые сигналы.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

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Таким образом Небензя отреагировал на предложение постоянного представителя Германии при ООН Кристофа Хойзгена к российской стороне, чтобы она отправила Зеленскому "риторические цветы" и письмо-поздравление. В частности, посол Германии сказал: "Есть новый президент. Вы всегда говорили, что не можете работать со старым президентом, теперь новый избран. Вы также могли бы, скажем так, отправить риторические цветы и сказать, - хорошо, теперь мы выполняем первый пункт Минских соглашений и полный режим прекращения огня. Или вы говорите, хорошо, по этому случаю мы освобождаем 24 моряков, которые находятся в тюрьме".

В связи с этим Небензя заявил: "Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то пока цветы посылать рано. Сигналы, которые исходят от победившего на выборах президента Зеленского пока противоречивы".

"Мы искренне заинтересованны в том, чтобы он предпринял реальные шаги по урегулированию ситуации, но по делам узнаются намерения, а не заранее. Поэтому мы будем смотреть за тем, как он будет реализовывать объявленные им желания изменить ситуацию на Донбассе. Будем смотреть, будет ли он придерживаться Минских соглашений, или он будет придумывать новые форматы как это сделать. Но время покажет", - отметил посол РФ.

Кроме того, посол Германии высказал мнение, что Россия пытается запугать и спровоцировать Зеленского с первого дня его избрания.