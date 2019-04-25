Rzeczpospolita: Украина делает прыжок в неизвестность

По мнению издания, украинцы готовы уже на любой, даже самый безумный шаг ради надежды на лучшее будущее.

Украина решилась на смертельно опасный прыжок с банджи. Целая страна без колебаний бросилась в пропасть, рассчитывая, что эластичная лиана выдержит и не допустит катастрофы. Прыжком были президентские выборы, в результате которых власть в стране перешла в руки человека-загадки, сатирика без никакого экономического или политического опыта.

Об этом пишет Rzeczpospolita, напоминая, что во время предвыборной кампании Владимир Зеленский избегал каких-либо существенных заявлений. И именно он стал той «лианой», которая должна спасти от катастрофы. Ведь новоизбранный украинский президент обещает, что ситуацию в стране можно исправить.

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Стоит ли удивляться, что украинцы осмелились на прыжок в неизвестность? Страна прошла через десятилетия экономических и политических испытаний. Когда в 1991 году Украина стала независимой, ее ВВП на душу населения был на 10% больше, чем в Польше. Но с того времени польский ВВП вырос втрое. А украинский – сократился на 30%. Сегодня этот показатель в Украине более чем втрое меньше, чем в соседней стране. А учитывая хроническую слабость гривни, средняя зарплата украинца составляет лишь пятую часть от той, которой так недовольны поляки (это при том, что многие товары имеют одинаковую цену в обеих странах).

Вдобавок, не много вещей в Украине функционируют так, как должны были бы. Народную собственность разворовали олигархи, суды заработали дурную славу нечестности, раздутая бюрократия процветает, а уровень коррупции один из самых высоких в Европе. Чрезвычайно низкие доходы заставляют людей искать работу за рубежом. Только в Польше теперь около 1,5 миллиона украинцев. Поляки сетуют на то, что демократическое и экономическое преобразование привело к демографическому приросту. Но что на это могут сказать украинцы, которые за последние четверть века видели, как население страны сократилось с 52 миллионов до 43 миллионов жителей?

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Во всех этих бедах обвиняют политиков. Многие из них обещали вывод страны из упадка, а потом обманывали своих избирателей. Евросоюз сейчас говорит, что Киеву пока не стоит думать о членстве. Сильный восточный сосед аннексировал Крым с двумя миллионами населения и оккупировал часть Донбасса. В такой ситуации должно ли удивлять, что отчаянные украинцы готовы на все, даже на прыжок в неизвестность, чтобы только получить надежду на выход Украины из хаоса? Но если телевизионный юморист их тоже обманет, останется только эмиграция.