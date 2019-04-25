Ветераны АТО обратились к депутатам, чтобы те приняли закон о языке (видео)

Возле Верховной Рады проходит митинг с требованием принять закон о функционировании украинского языка как государственного.

Ветераны АТО записали видеообращение к народным депутатам, чтобы те приняли закон о функционировании украинского языка как государственного.

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Также под стенами Верховной Рады собрались активисты, писатели и языковеды.

Отметим, что нардепы должны завершить рассмотрение правок в четверг, 25 апреля.

Поддержать законопроект собираются активисты, которые устраивают акцию под стенами парламента.

Ветераны АТО также не стоят в стороне, они призвали народных избранников принять закон.

Согласно документу законопроекта, единственным государственным языком является украинский и публичное ее унижение или пренебрежение – приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и будут караться по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком.