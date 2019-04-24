"Совет Европы будет на стороне Украины": генсек СЕ поздравил Зеленского с победой на выборах

Генсек СЕ отмечает, что Украина является ценным партнером для Совета Европы, а ее демократическая безопасность является жизненно важной для всего континента.

В Совете Европы рассчитывают на сотрудничество с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским с целью реформирования судебной системы и борьбы с коррупцией в стране.

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Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда от 23 апреля, опубликованном на сайте организации.

Ягланд поздравил Зеленского с его избранием президентом Украины.

"Этот процесс был важным подтверждением преданности Украины демократическим ценностям", - подчеркнул генсек СЕ.

"Безусловно, вы были избраны на должность в то время, когда ваша страна сталкивается с серьезными трудностями по многим направлениям. Я надеюсь, что вы сможете воспользоваться сильным мандатом, который вы получили, для продвижения демократических реформ, работы с целью восстановления мира и единства в стране и оправдания стремлений украинского народа к стабильности и процветанию", - отметил Ягланд.

Также он подчеркнул, что Украина является ценным партнером для Совета Европы, а ее демократическая безопасность является жизненно важной для всего континента.

"Совет Европы будет на стороне Украины в достижении этой цели, и мы рассчитываем на продолжение нашего долгосрочного сотрудничества по реформированию и укреплению независимости судебной системы, борьбе с коррупцией и повышению роли гражданского общества. Я также могу заверить вас, что Совет Европы продолжит решительно поддерживать независимость , суверенитет и территориальную целостность Украины", - подытожил Ягланд.