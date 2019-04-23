Нардепам осталось рассмотреть более 150 поправок к языковому законопроекту

Сегодня на утреннем заседании Верховной Рады депутаты рассмотрели около 100 поправок.

Народным депутатам осталось рассмотреть более 150 поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, на вечернем заседании парламент продолжит рассмотрение проекта закона с 1920-й поправки, а в целом к законопроекту было внесено 2082 поправки.

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Сегодня на утреннем заседании депутаты рассмотрели около 100 поправок.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечал, что сегодня и завтра парламент будет рассматривать поправки к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного, затем пройдут консультации с фракциями и группами для согласования окончательного текста, который вынесут на голосование в четверг, 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д). К законопроекту подано более 2 тыс. поправок.