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Нардепам осталось рассмотреть более 150 поправок к языковому законопроекту

14:53, 23 апреля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, на вечернем заседании парламент продолжит рассмотрение проекта закона с 1920-й поправки, а в целом к законопроекту было внесено 2082 поправки.

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Сегодня на утреннем заседании депутаты рассмотрели около 100 поправок.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечал, что сегодня и завтра парламент будет рассматривать поправки к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного, затем пройдут консультации с фракциями и группами для согласования окончательного текста, который вынесут на голосование в четверг, 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д). К законопроекту подано более 2 тыс. поправок.

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Теги: #Верховная Рада#язык