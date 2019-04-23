Премьер Венгрии Орбан "с нетерпением ожидает" сотрудничества с Зеленским

Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что рассчитывает на сотрудничество с Владимиром Зеленским на посту президента Украины для развития двусторонних отношений между странами.

Об этом говорится в поздравлении Орбана Зеленскому, обнародованном на сайте венгерского правительства.

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"Прошу разрешить мне воспользоваться этой возможностью поздравить с вашей убедительной победой, благодаря которой вы были избраны следующим президентом Украины", - говорится в поздравлении Орбана.

В этой связи Орбан подчеркнул, что венгерское правительство продолжит сотрудничать ради развития украинско-венгерских отношений.

"В этих усилиях я рассчитываю на вас, и я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Я желаю вам всего самого наилучшего в ваших ответственных обязанностях", - добавил Орбан.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года украинским парламентом нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на необходимости увеличения до 5 лет переходного периода для внедрения положений закона об образовании относительно языка обучения представителей нацменьшинств.