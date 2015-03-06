Швейцария продлила действие санкций против России

Об этом говорится в официальном сообщении Федерального совета страны, сообщает РИА Новости.

В документе, в частности, указывается, что Швейцария в дополнение к санкциям ЕС от 27 августа 2014 года в отношении России также вводит в действие ограничения, принятые в декабре прошлого года, относительно запрета на торговые операции с Крымом и Севастополем.

"Все иностранные инвестиции в Крым и Севастополь отныне запрещены. Запрет касается области инвестиций и туризма, а также ряда других секторов экономики. Существующий до этого запрет на экспорт определенной продукции в Крым и Севастополь был расширен новыми наименованиями", — отмечается в тексте.

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Согласно сообщению, федеральный совет также добавил в санкционное законодательство список из 28 лиц и предприятий, попавших ранее под санкции ЕС, с которыми запрещается иметь торговые отношения швейцарским предпринимателям. При этом всем, кто уже ведет подобное сотрудничество, предписано незамедлительно об этом сообщить в соответствующие инстанции.