Чехия против разделения Украины, потому что сама имеет подобный опыт

Об этом заявил вице-премьер Чехии Андрей Бабиш, который неоднократно критиковал санкции против России, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Ceske Noviny.

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"Мы не согласны с разделением Украины на две страны. Я помню подобную ситуацию - в 1938 году с Чехословакией. Во имя "сохранения мира" большие вооруженные государства, способные противостоять военной агрессии принесли Чехословакию в жертву Гитлеру" - напомнил Андрей Бабиш.

По его словам, чешское правительство внимательно следит за ситуацией в Украине и оккупированном Крыму.

В то же время он вновь подчеркнул разногласиях в ЕС относительно необходимости поддержания санкций против России. "Европейский союз, неотъемлемой частью которого мы являемся, обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить стабилизацию ситуации и прекращение агрессии" - сказал он.

"Чехия как член ЕС присоединилась к санкциям против РФ и поддерживает ЕС в его попытках решить проблему исключительно дипломатическим путем", - отметил Андрей Бабиш.