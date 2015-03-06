Чехия против разделения Украины, потому что сама имеет подобный опыт
Чехия не согласна с идеей разделения Украины на два государства, поскольку в 1938 году сама пережила подобный опыт.
Об этом заявил вице-премьер Чехии Андрей Бабиш, который неоднократно критиковал санкции против России, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Ceske Noviny.
Читайте такжеЧехия отрицает, что перепродает России американское оружие
"Мы не согласны с разделением Украины на две страны. Я помню подобную ситуацию - в 1938 году с Чехословакией. Во имя "сохранения мира" большие вооруженные государства, способные противостоять военной агрессии принесли Чехословакию в жертву Гитлеру" - напомнил Андрей Бабиш.
По его словам, чешское правительство внимательно следит за ситуацией в Украине и оккупированном Крыму.
В то же время он вновь подчеркнул разногласиях в ЕС относительно необходимости поддержания санкций против России. "Европейский союз, неотъемлемой частью которого мы являемся, обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить стабилизацию ситуации и прекращение агрессии" - сказал он.
"Чехия как член ЕС присоединилась к санкциям против РФ и поддерживает ЕС в его попытках решить проблему исключительно дипломатическим путем", - отметил Андрей Бабиш.