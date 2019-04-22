Спикер штаба Зеленского: слабого президента мы не увидим

Разумков отметил, что у Зеленского нет глубоких коррупционных связей с представителями крупного украинского бизнеса.

Владимир Зеленский, который лидирует по данным экзит-поллов во втором туре выборов президента Украины, не будет слабым президентом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

«Слабого президента мы не увидим. Мы увидим президента, который действительно не имеет опыта, которым могут похвастаться многие наших политиков: у него нет опыта в построении коррупционных схем, у него нет опыта в развитии политического «договорняка», - отметил он.

Также Разумков добавил, что у Зеленского нет «глубоких коррупционных связей с представителями крупного украинского бизнеса, которых принято называть олигархами.