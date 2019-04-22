У Зеленского надеются, что передача власти произойдет без каких-либо эксцессов

Разумков констатировал, что после инаугурации Зеленский сможет приступить к выполнению своих обещаний.

Спикер избирательного штаба лидирующего по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков надеется, что передача власти произойдет без каких-либо эксцессов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков заявил журналистам в штабе.

«Я надеюсь, что передача власти, о которой сегодня говорил пока еще действующий президент Украины, произойдет действительно так, как это было обещано, без каких-либо эксцессов», - отметил он.

Разумков констатировал, что после инаугурации Зеленский сможет приступить к выполнению тех обещаний, которые он и его команда давали в рамках избирательной кампании.