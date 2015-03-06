Порошенко и Яценюк планируют уволить 9 членов правительства - СМИ

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в Администрации президента и Верховной Раде.

Отмечается, что Порошенко и Яценюк уже согласовали предварительный список членов Кабмина в количестве девяти человек, которых планируют отправить в отставку после 11 марта, когда совет директоров МВФ должен принять решение, открывать ли Украине новую кредитную линию в размере $17,5 млрд.

Согласно данным издания, среди кандидатов "на вылет" вице-премьер по инфраструктуре и транспорту Валерий Вощевский, его коллега, который отвечает за региональное развитие Геннадий Зубко, а также министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр экономического развития Айварас Абромавичус, министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко и министр энергетики Владимир Демчишин.

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Фамилии остальных кандидатов на увольнение изданию не известны, но отмечается, что у президента есть заявление об увольнении по собственному желанию главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Как пишет издание, фамилии потенциальных новичков правительства и НБУ пока что не называют. Известно только то, что в Кабмине вновь появится первый вице-премьер. Предварительно на эту должность согласован Игорь Кононенко, первый замглавы фракции БПП, друг и бизнес-партнер Порошенко.

Помимо чистки Кабмина, новых руководителей получат крупные госкомпании, в частности "Укрзализныця", а в некоторых областях сменятся губернаторы.