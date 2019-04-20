Британский эксперт рассказал, что "на самом деле является огромной опасностью" со стороны РФ

Россия не собирается сдаваться и «мы вступаем в новый этап борьбы», отметил эксперт.

Сегодня существует «огромная опасность» нового нападения России, даже если второй тур выборов пройдет спокойно.

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Об этом в интервью изданию «Сегодня» рассказал сотрудник британского Королевского института международных отношений Chatham House Джеймса Шерр.

«Я вам сейчас скажу, что на самом деле является огромной опасностью. Между президентскими и парламентскими выборами в Украине есть пару месяцев, и Россия собирается сделать все от нее зависящее, чтобы использовать этот момент и укрепиться в Украине, – считает Шерр.

Он отметил, что кто бы ни выиграл выборы, должен понимать опасность дестабилизации ситуации со стороны РФ.

«Надеюсь, кандидаты это понимают. Иначе этим воспользуется Россия вплоть до масштабного военного наступления в Украине. Россияне могут подумать, что сейчас у них появилась прекрасная возможность, которой может уже никогда и не быть, поэтому нужно стараться сейчас. Это то, что может в корне изменить игру. Поэтому с президентскими выборами в Украине, даже если второй раунд пройдет прекрасно, чисто и справедливо, все не заканчивается. Россия не собирается сдаваться – мы вступаем в новый этап борьбы. Это битва, которая продолжается ежедневно, и Россия ищет новые возможности», – отметил британский эксперт.