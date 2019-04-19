Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" для дебатов (фото)

Петр Порошенко прибыл на стадион в 18:43.

Кандидат в президенты Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" в Киеве, где в 19:00 должны стартовать его дебаты с оппонентом во втором туре выборов Владимиром Зеленским.

Петр Порошенко прибыл на стадион в 18:43, примерно за 15 минут до анонсированного начала мероприятия. Действующий президент приехал с семьей. В его кортеже - 11 автомобилей и Нацполиция.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.