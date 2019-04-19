"Будет наблюдать весь мир": в МВД обратились к украинцам перед дебатами на "Олимпийском"

Советник главы МВД выразил надежду, что ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко не будут на стадионе подстрекать своих "болельщиков".

Советник Министра внутренних дел Владимир Мартыненко призвал сторонников обоих кандидатов в президенты Украины, которые придут на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский", соблюдать правила безопасности и здравого смысла.

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Об этом сообщает «Обозреватель».

Он выразил надежду, что ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко не будут на стадионе подстрекать своих "болельщиков".

Мартыненко отметил, что согласно опросам, около 70% украинцев выразили интерес к просмотру этих дебатов, однако, он заметил, что за их ходом и поведением украинцев, будет наблюдать весь мир. Поэтому, по его словам, было бы хорошо, если бы украинцы показали себя, как цивилизованную нацию.