В ГПУ настаивают, что "список неприкасаемых" от посла США Йованович был, но устный

Пресс-секретарь генпрокурора заявила, что возникли "трудности перевода" интервью Луценко каналу The Hill.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что список "неприкасаемых лиц", объявленный послом США Мари Йованович Юрию Луценко, все же был.

Она подчеркнула, что в интервью The Hill генпрокурор рассказал, что список был оглашен, а не написан, и выложила полное видео интервью на своей странице в Facebook.

По словам Сарган, в вопросе со списком возникли "трудности перевода".

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"У меня достаточно сложные личные отношения с г-жой посол. К сожалению, наши первые встречи (на посту Генпрокурора - ред.) начались с того, что госпожа посол ОБЪЯВИЛА мне список людей, против которых неправильно вести уголовные преследования", - процитировала пресс-секретарь Луценко.

"Главное не буквализм, а суть", - подчеркнула Сарган.

Напомним, что Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о чем он заявлял ранее.

Как сообщал УНИАН, в начале марта генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой после назначения на должность встречи с послом США Мари Йованович, она якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить в качестве поддержки.