Харьковский облсовет отказался рассматривать вопрос о признании России страной-агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, голосование по этому вопросу было провалено дважды.

Впервые предложение о внесении в повестку дня вопроса о признании России страной-агрессором вынес депутат облсовета Александр Бандурка.

За поддержание этого решения проголосовал 61 депутат.

”За” - 61, решение не принято”, - сказал председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов.

После этого в сессионном зале началась дискуссия относительно внесения вопроса о признании России страной-агрессором в повестку дня, которая продолжалась около 35 минут.

Повторно вынести на рассмотрение этот вопрос предложил депутат облсовета Иван Варченко.

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Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подчеркнул, что по этому вопросу не голосовало 37 депутатов. Он заявил, что эти депутаты не имеют никакой позиции относительно решения ВР.

“Мы не можем не поддерживать решение ВР. Это антигосударственная деятельность. Сделайте свой выбор”, - призвал губернатор Харьковщины.

Он подчеркнул, что в первую очередь признание Харьковским облсоветом России страной-агрессором имеет моральное значение.

По словам Райнина, это решение не имеет юридических последствий.

В свою очередь, бывший председатель Харьковской ОГА, депутат ВРУ Михаил Добкин отметил, что давление и запугивание депутатов является неприемлемым.

Во время второго голосования за включение в повестку дня вопроса о признании России страной-агрессором за проголосовало 63 депутата, против - 3, не голосовали-23.

“Решение не принято”, - подытожил Чернов.

Голосование проходило в поименном режиме.

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признании Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение. Большинство местных советов Украины приняли решение о поддержке заявления ВРУ.

25 февраля Харьковский городской совет отказался включить в повестку дня сессии вопрос о признании Российской Федерации государством-агрессором.