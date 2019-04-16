У Путина отреагировали на заявление Порошенко о встрече в Нормандии

Там заявили, что в графике Путина нет поездки в Нормандию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию об участии Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

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Об этом сообщает российский "Интерфакс". "Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ поездка в это время в Нормандию.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко анонсировал, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины.