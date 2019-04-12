Порошенко рассказал о будущем "нормандского формата" после выборов

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что после президентских выборов в Украине открывается "окно возможностей" для проведения встречи лидеров "нормандского формата".

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Об этом он сообщил в интервью одному из украинских телеканалов. "Первый вопрос, который я поднимал на переговорах с лидерами Европы, является установление мира", - заявил он.

По словам Порошенко, сразу после завершения президентских выборов "открывается окно возможностей" и будет "созвана сессия заседания на высшем уровне "нормандского формата".

Президент отметил, что наиболее вероятно предстоящая встреча лидеров "нормандской четверки" состоится во Франции в пятую годовщину создания "нормандского формата".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, Порошенко провел встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

*** Нормандский формат - это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия) по решению вооруженного конфликта на востоке Украины. Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 в городе Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции «Оверлорд» и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.