Надежда Савченко собирается баллотироваться на парламентские выборы
Надежда Савченко со своей партией планирует баллотироваться на парламентские выборы осенью 2019 года.
Об этом заявила заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко в эфире "112 Украина". Она рассказала, что Савченко планирует приступить к своим депутатским обязанностям на следующей пленарной неделе.
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"Касательно политической деятельности, если есть политическая сила, которая 2 года назад задекларировала конкретные вещи, представила обществу свою программу, если Надежда Викторовна была выбрана этой политической силой как кандидат в президенты - к сожалению, мы не смогли ее зарегистрировать из-за всех этих препятствий, которые совершались действующей системой. Если все эти шаги уже сделаны - это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат", - заявила она.
Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.
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По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.
22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие ее под стражу. В августе досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко было завершено. Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.
15 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер пресечения.