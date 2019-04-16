Надежда Савченко собирается баллотироваться на парламентские выборы

Со следующей пленарной недели Савченко планирует вернуться в Верховную Раду.

Надежда Савченко со своей партией планирует баллотироваться на парламентские выборы осенью 2019 года.

Об этом заявила заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко в эфире "112 Украина". Она рассказала, что Савченко планирует приступить к своим депутатским обязанностям на следующей пленарной неделе.

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"Касательно политической деятельности, если есть политическая сила, которая 2 года назад задекларировала конкретные вещи, представила обществу свою программу, если Надежда Викторовна была выбрана этой политической силой как кандидат в президенты - к сожалению, мы не смогли ее зарегистрировать из-за всех этих препятствий, которые совершались действующей системой. Если все эти шаги уже сделаны - это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

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По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие ее под стражу. В августе досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко было завершено. Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.

15 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер пресечения.