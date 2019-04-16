Савченко собирается вернуться к работе в Верховной Раде

В Раду Савченко вошла по многомандатному округу от Всеукраинского объединения «Батькивщина», сейчас она не входит ни в одну фракцию.

Освобождена из-под стражи внефракционная народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, планирует вернуться к работе в Верховной Раде.

Об этом Общественном сообщил ее адвокат Александр Шадрин.

«Событие, которого мы добивались больше года», — сказал он об освобождении из-под стражи.

«Савченко (ред.) планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях», — добавил адвокат.

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По его мнению, освобождение Савченко из-под стражи положительно повлияет на рассмотрение дела, ведь теперь им не придется отвлекаться на меры пресечения и содержание под стражей» — «сосредоточимся на рассмотрении дела по существу».

В Раду Савченко вошла по многомандатному округу от Всеукраинского объединения «Батькивщина», сейчас она не входит ни в одну фракцию.

Напомним, 16 апреля подозреваемую в организации теракта Надежду Савченко и другого фигуранта дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.