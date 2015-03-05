Судьи Кицюк, Вовк и Царевич обещают явиться на суды относительно их ареста

Трое судей Печерского райсуда Виктор Кицюк, Сергей Вовк и Оксана Царевич, с которых Верховная Рада сняла судейский иммунитет, явились в прокуратуру и получили копии ходатайств об избрании меры пресечения.

Следователи просят о применении ареста в отношении всех фигурантов, сообщает ТСН.

Читайте такжеСудья Царевич призналась, что от нее потребовали арестовать Ефремова

Выполнив эту формальность, прокуратура имеет все основания обращаться в суд по поводу рассмотрения вопроса о мере пресечения. Заседания должны состояться сегодня, в четверг, 5 марта. Принимать решение относительно ареста, денежного залога или необоснованности меры пресечения будут в Голосеевском районном суде столицы и Винницком суде.

Кицюк уже объявил намерения прокуратуры безосновательными. Царевич разговаривать с журналистами отказалась. Сообщение о подозрении в совершении преступления содержится более чем на ста страницах. Каждого судью подозревают в принятии заведомо неправосудных решений. Все судьи обещали присутствовать на судебных заседаниях.