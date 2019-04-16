Порошенко обвинил Горбатюка в неудовлетворительном расследовании дел Майдана

Президент подчеркнул, что в расследовании дел Майдана мало результата.

Президент Петр Порошенко заявил, что причиной затягивания расследования дел Майдана является неэффективная работа начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка.

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV.

«Я недоволен ходом расследования дела о гибели героев Небесной Сотни. Я это публично подчеркиваю и знаю, кто расследует и уверен в том, что качеством этого расследования я не доволен. И подчеркиваю, что фамилия этого прокурорского руководителя — господин Горбатюк», сказал Порошенко.

В комментарии Громадскому Сергей Горбатюк, в свою очередь, заявил, что он говорил о проблематике расследования дел Майдана на протяжении последних лет.

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«О проблематике, которая сопровождает расследование, я говорил на протяжении всех этих лет, в том числе и об ответственности и главы государства. И каждый, кого я называл, имел возможность помочь в этом процессе. А президент вспомнил о проблемах и виновниках только во время предвыборной гонки. В том и вся разница — кто когда переживает за то, чтобы дело Майдана расследовалось», — сказал Горбатюк.

Отметим, 19 февраля начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрениях в причастности к убийствам на Майдане 66 людям.