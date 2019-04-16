Обнародован указ об увольнении главы Службы внешней разведки Семочко
На сайте президента официально обнародован указ об увольнении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
«Освободить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится на сайте президента.
Указ Петра Порошенко датирован 12 апреля, числом, о котором он заявил во время дебатов на НСК «Олимпийский».
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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении Семочко после публикации журналистского расследования.
Журналисты программы «Наши деньги» 1 октября обнародовали сюжет, в котором говорится, что семья Семочко обладает домами под Киевом общей стоимостью 8 млн долларов, а у его ближайших родственников есть российские паспорта. Анализ доходов семьи Семочко за последние восемь лет показывает, что у них не должно было хватить средств ни на один из домов.
Журналисты «Наших денег» также заявили о причастности Семочко к дефициту препаратов для диализа, что, по их мнению, вероятно было следствием вымогательства откатов у фармакологических компаний со стороны СБУ.
11 декабря Служба безопасности подтвердила российское гражданство родственников Семочко.
В свою очередь, Егор Божок, в то время председатель СВР, заявил, что не видит оснований для увольнения или отстранения Семочко.