Обнародован указ об увольнении главы Службы внешней разведки Семочко

Указ президента №143 / 2019 датируется 12 апреля. Однако в пятницу этого документа на сайте Главы государства не было.

На сайте президента официально обнародован указ об увольнении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

«Освободить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится на сайте президента.

Указ Петра Порошенко датирован 12 апреля, числом, о котором он заявил во время дебатов на НСК «Олимпийский».

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении Семочко после публикации журналистского расследования.

Журналисты программы «Наши деньги» 1 октября обнародовали сюжет, в котором говорится, что семья Семочко обладает домами под Киевом общей стоимостью 8 млн долларов, а у его ближайших родственников есть российские паспорта. Анализ доходов семьи Семочко за последние восемь лет показывает, что у них не должно было хватить средств ни на один из домов.

Журналисты «Наших денег» также заявили о причастности Семочко к дефициту препаратов для диализа, что, по их мнению, вероятно было следствием вымогательства откатов у фармакологических компаний со стороны СБУ.

11 декабря Служба безопасности подтвердила российское гражданство родственников Семочко.

В свою очередь, Егор Божок, в то время председатель СВР, заявил, что не видит оснований для увольнения или отстранения Семочко.