Порошенко считает целесообразным возвращение к приватизации

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил на заседании Национального совета реформ.

Президент выразил уверенность в том, что эффективная реализация реформ и установление мира будут способствовать и возобновлению поступления иностранных инвестиций в Украину.

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В этом контексте глава государства считает целесообразным возвращение к приватизации. Он обратился к министру экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу с предложением инициировать обсуждение в Верховной Раде этого вопроса.

"Просил бы представить в парламенте, провести дискуссию с фракциями, исключить то, что мы считаем рискованным, из перечня объектов, подлежащих приватизации, но принять очень важное решение, чтобы продемонстрировать всему миру - мы другие. Мы по-другому будем обеспечивать прозрачную и эффективную приватизацию", - сказал Порошенко.

Положительным примером инвестирования президент назвал проведение тендера на распределение частот связи третьего поколения, по итогам которого были мобилизованы 11 млрд грн, и «мы получили одобрение со стороны всех инвесторов».

Глава государства также сообщил, что премьер-министр Италии Маттео Ренци во время сегодняшней встречи сообщил о готовности итальянских инвесторов участвовать в приватизации в Украине, в частности инфраструктурных, энергетических, телекоммуникационных объектов.

«Это настоящая интеграция, когда к нам приходит бизнес, который платит налоги, работает честно и занимает прозрачную позицию», - подчеркнул Порошенко.