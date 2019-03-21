Мангеру вручено ходатайство об изменении меры пресечения - ГПУ

Генпрокуратура обратится в суд об изменении меры пресечения для отстраненного председателя Херсонского облсовета.

Отстраненному от должности председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, вручено ходатайство об изменении меры пресечения.

Как сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook, Мангеру и его защитнику вручены копии ходатайства об изменении меры пресечения.

"Ходатайство будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день из всех мер в отношении Мангера действует только залог, который является бессрочной мерой пресечения.

Как сообщал УНИАН, Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенному из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п. 4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

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13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК "Теракт", это преступление является подследственным СБУ.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне. Действие этой меры пресечения завершилась 3 марта.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а апелляционный суд признал законной избранную ему меру пресечения в виде залога.

6 марта Шевченковский райсуд Киева отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему заграничный паспорт.