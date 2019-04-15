Эксперт объяснил, почему Порошенко приказал "заняться" Медведчуком именно сейчас

Эксперт считает, что недавнее требование Петра Порошенко к СБУ в течение суток рассмотреть необходимость участия Виктора Медведчука в переговорах с Россией по освобождению украинских заложников и военнопленных, напрямую связано с изменившейся политической ситуацией.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса и бывший замначальника Генштаба ВСУ прокомментировал ситуацию, сложившуюся в последнее время вокруг персоны политика Виктора Медведчука.

Об этом сообщает «Главред».

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"Я думаю, что такая запоздалая реакция украинской власти связана с требованием Путина к украинской стороне о том, что именно Медведчук должен участвовать в переговорном процессе. Украина была вынуждена соблюдать это условие, поскольку, по сути, было прямо обозначено: если Медведчук будет вовлечен в процесс переговоров, то будут и освобождаться украинские пленные, а если – нет, то обмена пленными не будет. По такой схеме и работали", - считает эксперт.

По мнению Романенко, недавнее требование Петра Порошенко к СБУ в течение суток рассмотреть необходимость участия Виктора Медведчука в переговорах с Россией по освобождению украинских заложников и военнопленных, напрямую связано с изменившейся политической ситуацией.

"В последнее время процесс обмена пленными между Украиной и боевиками был приостановлен - поскольку Путин не желал подыгрывать и помогать президенту Порошенко перед выборами. С лета прошлого года Медведчук не принимал участия в гуманитарной группе в рамках минского переговорного процесса, но, несмотря на это, он пользовался правом личных полетов из Киева в Москву, вокруг которых сейчас и разворачиваются известные события", - подытожил он.