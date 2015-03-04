Меркель угрожает поддержать новые санкции ЕС против России
16:25, 04 марта 2015Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Германия поддержит новые санкции Евросоюза против России, если Минские договоренности не будут выполняться.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос о позиции Германии относительно новых санкций.
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Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что Россия не повторит в Молдове действия, которые она совершила в отношении Украины.
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