Посол опроверг информацию об отмене ЕС санкций против лиц из окружения Януковича

Постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий напомнил, что ЕС за 5 лет наоборот значительно дополнил санкционные списки.

Постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий опроверг информацию об отмене Евросоюзом санкций в отношении лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины.

Об этом он написал в Twitter, комментируя соответствующую публикацию в немецкой газете WELT.

«Очередная попытка поиска горячей новости там, где её нет. Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, снятых в предыдущие годы», - подчеркнул Точицкий.

Он напомнил, что наоборот ЕС значительно дополнил санкционные списки.

«Из-за агрессии РФ благодаря работе руководства государства с лидерами ЕС в течение этих лет существенно расширены экономические, «крымские» и персональные санкции, введенные за псевдовыборы на оккупированных территориях, строительство Керченского моста, нелегальная транспортировка турбин Siemens, захват украинских моряков и преступления РФ», - подчеркнул Точицкий.

Как сообщалось, немецкое издание WELT со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних дел написало, что Европейский Союз исключил фамилии 9 человек, приближенных к экс-президенту Украины Виктору Януковичу из санкционного списка преимущественно из-за недостаточных доказательств.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2014 ЕС ввел санкции в отношении 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Мероприятия включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до истечения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. В этот санкционный список вносились коррективы относительно исключения определенных лиц из-за их смерти или расширение списка новыми именами из-за действий, которые угрожали территориальной целостности Украины.

15 марта 2019 года этот список был расширен за счет восьми россиян, против которых введены санкции в связи с нападением на украинские суда в Керченском проливе. В то же время Совет ЕС удалил из списка имя бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева, поскольку в феврале санкции против него были отменены.

На сегодня в санкционные списки ЕС внесены 170 человек и 44 организации, которые действуют или действовали с целью нарушения территориальной целостности Украины.