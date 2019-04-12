Меркель: Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе является "единственными вариантом, который может принести пользу"

В то же время канцлер ФРГ добавила, что "нормандский формат" переговоров "себя оправдал".

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель считает, что Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе является единственными вариантом, который может принести пользу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине.

"Мы говорили сегодня и всегда о Минском процессе. До сих пор нам не удалось установить стабильный режим прекращения огня, но мы можем сказать, что мы ограничили этот конфликт, немного уменьшили градус конфликта", - сказала она.

По ее словам, результаты Минского процесса "не являются полностью удовлетворительными".

"Тем не менее, это единственный путь, по которому мы можем продолжать идти, это единственный вариант, который я вижу, который может нам принести пользу", - сказала Меркель.

Вместе с тем она добавила, что "нормандский формат" переговоров с участием Украины, Германии, Франции и России, "себя оправдал".