цей матеріал доступний українською

Меркель: Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе является "единственными вариантом, который может принести пользу"

16:01, 12 апреля 2019
Политика
67 0
Ангела Меркель / фото REUTERS

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель считает, что Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе является единственными вариантом, который может принести пользу.

Читайте такжеВ Кремле озвучили свою позицию о будущем Донбасса после президентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине.

"Мы говорили сегодня и всегда о Минском процессе. До сих пор нам не удалось установить стабильный режим прекращения огня, но мы можем сказать, что мы ограничили этот конфликт, немного уменьшили градус конфликта", - сказала она.

По ее словам, результаты Минского процесса "не являются полностью удовлетворительными".

"Тем не менее, это единственный путь, по которому мы можем продолжать идти, это единственный вариант, который я вижу, который может нам принести пользу", - сказала Меркель.

Вместе с тем она добавила, что "нормандский формат" переговоров с участием Украины, Германии, Франции и России, "себя оправдал".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #нормандский формат#война на Донбассе#минский процесс#Ангела Меркель