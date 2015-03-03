На Одесщине пограничники просят сельсоветы уничтожить полевые дороги возле госграницы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Госземагентства области, данный вопрос обсуждался на совещании, состоявшемся во Фрунзовской районной государственной администрации. На совещании присутствовали представители руководства Фрунзовского района Одесской области, нескольких приграничных сел, управления Госземагентства в районе, и Котовской погранзаставы (Одесская область).

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«Были рассмотрены 2 вопроса: создание «Общественной дружины» и уничтожение полевых дорог, ведущих к границе. Выступил начальник Котовской погранзаставы, который довел до сведения членов совещания о необходимости уничтожить полевые дороги, идущие к границе, чтобы исключить к ней доступ вне пунктов пропуска», - отметили в пресс-службе. Решение данного вопроса возложено на председателей сельских советов населенных пунктов Павловка, Осиповка и Васильевка.

Фрунзовский район Одесской области на западе граничит с Приднестровьем.