На заседании Рады два нардепа делали селфи в масках собачек (фото)

Очевидно, депутатам стало скучно и они решили немного поразвлечься.

Во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады нардепы от "Батькивщины" Алексей Рябчин и Сергей Евтушок решили сделать смешное селфи в сессионном зале.

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Несмотря на то, что на момент открытия заседания Верховной Рады электронная регистрация показала наличие в сессионном зале 18 из 20 членов фракции "Батькивщина", в разгар рабочего дня в секторе политсилы в сессионном зале остались лишь два народных избранника - глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин и член комитета ВР по вопросам транспорта Сергей Евтушок, пишет Цензор.НЕТ.

Очевидно, парламентариям стало скучно и они решили немного поразвлечься. Рябчин и Евтушок решили сделать смешное селфи с накладкой в виде масок собак.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид пояснила народному депутату Нестору Шуфричу (фракция «Оппозиционный блок»), что на востоке Украины не конфликт, а война с Россией.