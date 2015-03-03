Украина не будет комментировать поставки военной продукции из других стран

Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис, комментируя осуждение Россией поставок Финляндией дальномеров в Украину.

Читайте такжеОбама еще не решил, стоит ли предоставить Украине летальное оружие

"Украина не комментирует и принципиально не будет комментировать свои договоренности с другими странами в сфере возможных поставок продукции военно-промышленного комплекса. Вместо менторского комментария действий других, добросовестных участников международных договоров, в частности договора о торговле оружием, который Россия так и не подписала. Сама Россия должна была бы вспомнить о необходимости выполнения своих международных обязательств прежде всего Минских договоренностей", - сказал Евгений Перебыйнис.

Россия, «цинично игнорируя нормы международного права и свои обязательства, в том числе взятые в рамках многосторонних режимов экспортного контроля, а также неоднократные призывы мирового сообщества и международных организаций, продолжает оказывать военную поддержку террористическим группировкам, действующим на востоке Украины, при этом незаконно передавать им современное вооружение, в том числе тяжелое, стрелковое оружие и боеприпасы, используемые боевиками для совершения терактов с многочисленными жертвами среди граждан Украины», - сказал пресс-секретарь МИД Украины.

При этом, отметил Евгений Перебыйнис, МИД РФ не стесняется периодически указывать другим странам, как им надо соблюдать международные обязательства и передачу каких товаров в Украину им также следует соблюдать.

По словам пресс-секретаря МИДа, в отношении Украины не введены никакие международные санкции или эмбарго на поставки любых товаров, в том числе военного назначения.