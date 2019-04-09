Апелляционный суд отказался выпустить из СИЗО ​экс-начальника Генштаба времен Януковича

Суд объявил перерыв до понедельника, 15 апреля, и обязал Военную прокуратуру предоставить материалы уголовного производства относительно госизмены Заманы.

Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы на арест.

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Об этом сообщила в Facebook журналистка Наталия Двали. "Только что в Апелляционном суде по делу генерал-полковника Заманы коллегия судей вышла из совещательной комнаты без решения. Судьи отметили, что не смогли вынести решение по апелляционной жалобе защиты на избрание меры пресечения, поскольку у них есть много вопросов к Военной прокуратуре и аргументам, которые приводились для обоснования, почему Замана должен находиться в СИЗО во время досудебного следствия", - написала она.

Суд объявил перерыв до понедельника, 15 апреля, и обязал Военную прокуратуру предоставить материалы уголовного производства относительно госизмены Заманы.

"Кстати, за четыре заседания по делу Заманы (два в Печерском суде, два - в Апелляционном, только эта коллегия судей ставила более чем адекватные вопросы и обвинению, и защите)", - отметила Двали.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля стало известно о задержании Заманы, который занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. Замане было объявлено о подозрении в совершении государственной измены. 25 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что реформирование структуры Вооруженных сил Украины во время пребывания Заманы в должности начальника Генштаба фактически предусматривало аннексию Крыма и создание так называемой "Новороссии".

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждал, что Замана в январе-феврале 2014 года проигнорировал данные разведки о подготовке РФ к вооруженному вторжению в Украину. Сам Замана называет дело против него "заказным и политическим". 26 февраля суд избрал Замане меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта. Адвокаты Заманы подали апелляционную жалобу на это решение суда, однако Киевский апелляционный суд еще не рассмотрел ее.