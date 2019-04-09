цей матеріал доступний українською

Апелляционный суд отказался выпустить из СИЗО ​экс-начальника Генштаба времен Януковича

23:38, 09 апреля 2019
Политика
92 0

Читайте такжеСуд продлил арест экс-начальнику Генштаба времен Януковича

Об этом сообщила в Facebook журналистка Наталия Двали. "Только что в Апелляционном суде по делу генерал-полковника Заманы коллегия судей вышла из совещательной комнаты без решения. Судьи отметили, что не смогли вынести решение по апелляционной жалобе защиты на избрание меры пресечения, поскольку у них есть много вопросов к Военной прокуратуре и аргументам, которые приводились для обоснования, почему Замана должен находиться в СИЗО во время досудебного следствия", - написала она.

Суд объявил перерыв до понедельника, 15 апреля, и обязал Военную прокуратуру предоставить материалы уголовного производства относительно госизмены Заманы.

"Кстати, за четыре заседания по делу Заманы (два в Печерском суде, два - в Апелляционном, только эта коллегия судей ставила более чем адекватные вопросы и обвинению, и защите)", - отметила Двали.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля стало известно о задержании Заманы, который занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. Замане было объявлено о подозрении в совершении государственной измены. 25 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что реформирование структуры Вооруженных сил Украины во время пребывания Заманы в должности начальника Генштаба фактически предусматривало аннексию Крыма и создание так называемой "Новороссии".

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждал, что Замана в январе-феврале 2014 года проигнорировал данные разведки о подготовке РФ к вооруженному вторжению в Украину. Сам Замана называет дело против него "заказным и политическим". 26 февраля суд избрал Замане меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта. Адвокаты Заманы подали апелляционную жалобу на это решение суда, однако Киевский апелляционный суд еще не рассмотрел ее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Замана