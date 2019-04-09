Потасовка у офиса Зеленского: полиция задержала двух мужчин

Правоохранители намерены провести проверку и получить объяснения от задержанных лиц для предоставления правовой оценки их действиям.

Полиция задержала двух мужчин за попытку устроить провокации возле главного офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Как говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева, правонарушители повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку.

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"Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку. Правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком, а затем доставляют их в управление полиции", - говорится в сообщении.

"После проведения первоочередной проверки и предоставления объяснений действиям мужчин будет дана правовая оценка", - заявили в полиции.

Как сообщал УНИАН, на митинге возле офиса Зеленского (улица Новоселицкая, 7) произошла потасовка. Несколько парней спортивного телосложения быстро подошли к людям с плакатами и вырвали их, что привело к потасовке между митингующими. Полиция отвела в сторону людей, которые вели себя агрессивно.