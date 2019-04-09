Возврат России в ПАСЕ станет итогом правления Порошенко - политолог

Украине нельзя было превращать Ассамблею в политическую площадку для сведения каких-то счетов и устраивать разборки.

Довести до того, чтобы представителей нашей делегации в ПАСЕ послал глава немецкой правящей партии - надо быть редкими клоунами.

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Об этом в своей колонке на Главреде написал Олег Волошин, политолог, эксперт по вопросам международной политики. "Теперь Россию вернут в ПАСЕ не потому что россияне молодцы, а потому что представители украинской делегации вели себя недостойно. Они пели гимны, устраивали разборки с профессиональными российскими пропагандистами, которым это только и надо было, жаловались, шумели, склочничали", - написал эксперт.

Он отмечает, что Парламентская ассамблея – это организация, созданная для того, чтобы обсуждать и вырабатывать европейские стандарты в области демократии и прав человека. Нужно понимать, что совет Европы и все институции, в отличии от Европарламента, не имеют никакой власти. И не имеют к Евросоюзу никакого отношения. Но Европарламент не вырабатывает стандартов в области демократии, а вот его политики ссылаются на эти стандарты. Например, что такое дискриминация, "хейт спич", права национальных меньшин, равные возможности – это все за последнее десятилетие определено и отрегулировано такой институцией, как Парламентская ассамблея Совета Европы.

"Нельзя превращать ПАСЕ в политическую площадку для сведения каких-то счетов и устраивать разборки. Это даже не Совбез ООН, где в рамках приличий можно позволить себе обличать агрессию", - написал политолог.

Он упомянул, что все это время Украина получала и получает поддержку от Совета Европы в целом, и от ассамблеи в частности. В том числе, по вопросам Крыма и Донбасса. "Но не благодаря такому поведению наших политиков, а - профессионалам из МИДа. Например, моему хорошему другу Дмитрию Кулебе, который является представителем Украины в Совете Европы", - отметил Волошин.

"Сегодня против России нет санкций – это миф. Санкции против России вводились дважды, в 2014-2015 годах. И все. В последние годы Россия сама не номинировала свою делегацию. Они пытаются поставить в известную позу ассамблею, вынудив ее изменить собственные уставные документы так, что если завтра Украина, Британия или Польша захотят поднять вопрос о лишении российской делегации права голоса, это невозможно будет сделать. Они говорят так: "Ребята, мы вернемся, но только при железных гарантиях, что нас оттуда не выгонят через неделю. Вы нас еще уговорите вернуться!"", - считает эксперт.

По мнению политолога, в практической плоскости решение вернуть российскую делегацию в ПАСЕ – на Украину не повлияет. Но сейчас рушится миф, который создавался все эти годы, что якобы весь мир за нас. "И мы можем красть, вести себя как клоуны, можем не пытаться урегулировать конфликт на Донбассе, можем говорить, что давайте подождем, пока Путин умрет или Россия развалится. А вы пока дорогие европейцы теряйте на санкциях. А потом все будет хорошо. Вот такая позиция нашей страны", - считает он.

"Ведь они же воевать не готовы. И понимают, что прямая война с Россией - это катастрофа и полное уничтожение украинского государства ценой колоссальных жертв, не дай Бог. Но наши политики предлагают не мириться, а просто сидеть и ждать. И прикрывают свое воровство военной истерией. Но этому приходит конец", - рассуждает поитолог.

"Если второй тур закончится так, как прогнозируют сейчас социологи, то самое больше свинство "порохоботов" будет объявить через месяц-два, что возврат российской делегации в ПАСЕ является результатом поражения Порошенко на выборах. Наоборот, это будет результатом его правления в Украине", - подытожил Волошин.